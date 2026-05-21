IPL 2026: शुभमन गिल ने CSK के खिलाफ लगाया अर्धशतक, पूरे किए 6,000 टी-20 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 66वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतकीय पारी (64) खेली। ये उनके IPL करियर का 32वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 23 गेंदों में पूरा किया। इस सीजन उन्होंने छठा अर्धशतक लगाया। वह IPL 2026 में 600 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने। इस पारी के दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 6,000 रन और 200 छक्के भी पूरे किए। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी गिल ने 37 गेंदों में 64 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 172.97 की रही। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने साई सुदर्शन के साथ 74 गेंदों में 125 रन की साझेदारी निभाई। सुदर्शन के साथ गिल की यह 10वीं शतकीय साझेदारी रही। दोनों IPL में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने भी 10 शतकीय साझेदारी की थी।

रन गिल ने टी-20 क्रिकेट में पूरे किए 6,000 रन गिल ने टी-20 क्रिकेट की 185 पारी में 6,000 रन पूरे किए। वह इस प्रारूप में सबसे तेज 6,000 रन पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय बने हैं। उनसे आगे सिर्फ कोहली (184 पारी) और केएल राहुल (166 पारी) हैं। इस खिलाड़ी ने टी-20 क्रिकेट में 38 अर्धशतक और 6 शतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 129 रन है। गिल ने अपने 200 छक्के भी पूरे किए। उनके टी-20 क्रिकेट में 595 चौके हो गए हैं।

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तीसरी तीसरी बार एक संस्करण में गिल ने पूरे किए 600 रन IPL के एक संस्करण में 600 से ज्यादा रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कोहली ने यह कारनामा सबसे ज्यादा 5 बार किया है। उनके बाद राहुल 4 बार इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। गिल ने अब 3 बार 600+ रन बनाकर डेविड वार्नर और क्रिस गेल की बराबरी कर ली है। गिल की निरंतर बल्लेबाजी ने उन्हें IPL के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है।

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IPL 2026 IPL 2026 में ऐसा रहा है गिल का प्रदर्शन गिल का IPL 2026 में अब तक प्रदर्शन शानदार रहा है। वह अब तक 13 मैचों की 13 पारियों में 47.38 की औसत और 161 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 616 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 86 रन रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी ने 15 पारियों में 50 की शानदार औसत से 650 रन बनाए थे।