IPL 2026: रियान पराग से लेकर अजिंक्य रहाणे तक, जानिए कौन हैं सभी टीमों के कप्तान
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होनी है, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्से लेंगी। इस सीजन में कुल 84 मैच खेले जाने हैं, जो कि पिछले सीजन की तुलना में 10 अधिक हैं। आगामी सीजन में रियान पराग से लेकर के शुभमन गिल तक कई युवा कप्तान नजर आने वाले हैं। इस बीच IPL 2026 के सभी टीमों के कप्तान के बारे में जानते हैं।
#1 और #2
श्रेयस अय्यर (PBKS) और रजत पाटीदार (RCB)
IPL 2025 का खिताब रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने जीता था। फाइनल में RCB ने श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स (PBKS) को हराया था। 2026 सीजन में भी पाटीदार ही RCB की कमान संभालेंगे और टीम को लगातार दूसरी बार विजेता बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ, अय्यर भी आगामी सीजन में PBKS को अपना पहला खिताब जिताना चाहेंगे। इससे पहले अय्यर KKR की सफल कप्तानी कर चुके हैं।
#3 और #4
शुभमन गिल (GT) और रियान पराग (RR)
IPL 2025 में गिल के नेतृत्व में खेलते हुए गुजरात टाइटंस (GT) की टीम प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रही थी। एलिमिनेटर मैच में GT को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार मिली थी। आगामी सीजन में भी गिल के ही नेतृत्व में GT अपनी चुनौती पेश करेगी। वहीं, RR की कप्तानी रियान पराग करेंगे। उन्होंने संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में भी IPL 2025 में RR की कमान संभाली थी।
#5 और #6
रुतुराज गायकवाड़ (CSK) और हार्दिक पांड्या (MI)
रुतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के भरोसेमंद बल्लेबाज और कप्तान हैं। वह IPL 2025 के दौरान चोटिल होकर पूरा सीजन नहीं खेल सके थे। वह 2026 में टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। वहीं, मुंबई इंडियंस (MI) का नेतृत्व एक बार फिर हार्दिक पांड्या करेंगे। उनकी कप्तानी में MI ने पिछले सीजन में दूसरे क्वालीफायर तक का सफर तय किया था। वह इससे पहले GT की भी कप्तानी कर चुके हैं।
#7 और #8
ऋषभ पंत (LSG) और अक्षर पटेल (DC)
ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा और कप्तान की जिम्मेदारी सौपीं थी। IPL 2025 में उनके नेतृत्व में LSG की टीम 5वें स्थान पर रही थी। वह इस बार टीम को प्लेऑफ में पहुंचाना चाहेंगे। DC का नेतृत्व अक्षर पटेल करना जारी रखेंगे। उन्होंने पिछले सीजन में भी DC की कप्तानी की थी। वह टी-20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के उपकप्तान रहे थे।
#9 और #10
ईशान किशन (SRH) और अजिंक्य रहाणे (KKR)
ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस IPL 2026 के शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे और उनकी गैरमौजूदगी में ईशान किशन SRH टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि किशन घरेलू क्रिकेट में झारखंड क्रिकेट टीम की भी कप्तानी का अनुभव रखते हैं। अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 2026 सीजन में भी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि रिंकू सिंह इस टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं।
रोचक बातें
पराग हैं इस सीजन के सबसे युवा कप्तान
24 वर्षीय पराग इस सीजन के सबसे युवा कप्तान हैं, जबकि 37 साल के रहाणे सबसे उम्रदराज कप्तान हैं। IPL 2026 में 10 कप्तानों में से पाटीदार, पांड्या और अय्यर ही ऐसे हैं, जिन्होंने टीम को नेतृत्व करते हुए खिताब जीते हैं। पाटीदार की कप्तानी में RCB ने 2025 में और पांड्या के नेतृत्व में GT ने 2022 में खिताब जीते थे। वहीं, अय्यर की अगुवाई में KKR की टीम 2024 में विजेता बनी थी।