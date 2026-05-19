IPL 2026: ध्रुव जुरेल ने इस सीजन अपना 5वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 64वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (53*) खेली। यह उनके IPL करियर का 9वां और LSG के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 37 गेंदों पर पूर किया। उनकी पारी की बदौलत RR टीम पूरे समय मैच में बनी रही और आखिर में जीत दर्ज करने में सफल रही। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही जुरेल की पारी और साझेदारी? RR को 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75 रन के कुल स्कोर पर यशस्वी जायसवाल (43) के रूप में पहला झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए जुरेल ने वैभव सूर्यवंशी (93) के साथ तेजी से रन बटोरे और दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 105 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इसके बाद जुरेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 3 चौके और32 छक्कों से 53 रन बनाकर नाबाद रहे।

प्रदर्शन IPL 2026 में कैसा रहा है जुरेल का प्रदर्शन? जुरेल का IPL 2026 में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। वह इस संस्करण में अब तक 13 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 38.18 की औसत और 150 की स्ट्राइक रेट से 420 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। वह RR के लिए दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इसी तरह वह ऑरेंज कैप की दौड़ में 15वें पायदान पर पहुंच गए हैं।

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