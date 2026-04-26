IPL 2026: GT ने CSK को हराते हुए अपनी चौथी जीत दर्ज की, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मैच में गुजरात टाइटंस (GT) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 8 विकेट से हराते हुए अपनी चौथी जीत दर्ज की। एमए चिदंबरम स्टेडियम में हुए मैच में CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/7 का स्कोर बनाया, जिसमें रुतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक (74) शामिल रहा। जवाब में GT ने साई सुदर्शन की बदौलत (87) लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
CSK ने सिर्फ 37 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। संजू सैमसन (11), उर्विल पटेल (4), सरफराज खान (0) और डेवाल्ड ब्रेविस (2) जल्दी आउट हुए। संकट की घड़ी में कप्तान गायकवाड़ ने अर्धशतक लगाया और जेमी ओवरटन ने 18 रन (6 गेंद) ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। GT से कगिसो रबाडा ने 3 विकेट लिए। जवाब में शुभमन गिल (33) और सुदर्शन ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। बटलर (39*) ने भी जीत में योगदान दिया।
सैमसन
सैमसन ने पूरे किए 5,000 IPL रन
सैमसन ने 15 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए। इस बीच उन्होंने IPL में अपने 5,000 रन पूरे किए। मैच में अपना तीसरा रन बनाते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। सैमसन IPL में 5,000 रन का आंकड़ा छूने वाले कुल 10वें बल्लेबाज बने। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, डेविड वार्नर, केएल राहुल, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, और एबी डिविलियर्स ऐसा कर चुके थे।
गायकवाड़
गायकवाड़ ने 49 गेंदों में पूरा किया अपना अर्धशतक
गायकवाड़ अब IPL में कप्तान के तौर पर तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक पूरा करने वाले खिलाड़ी बने। बतौर कप्तान गौतम गंभीर ने 51 गेंदों में (बनाम CSK, 2010) और डेविड वार्नर ने 50 गेंदों में (बनाम GT, 2026) अर्धशतक लगाए थे। गायकवाड़ CSK की ओर से धीमा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हुए। CSK से पार्थिव पटेल (53 गेंद), मैथ्यू हेडन (51 गेंद), मुरली विजय (50 और 49 गेंद), और ड्वेन स्मिथ (49 गेंद) धीमे अर्धशतक लगा चुके हैं।
छक्के
100 छक्के लगाने वाले CSK के चौथे बल्लेबाज
गायकवाड़ अब CSK की ओर से IPL में 100 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। बता दें कि CSK से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी (234) के नाम पर दर्ज है। वहीं, सुरेश रैना ने इस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 180 छक्के लगाए हैं। ऑलराउंडर शिवम दुबे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने CSK की ओर से 105 छक्के लगाए हैं।
रबाडा
रबाडा ने लिए 3 विकेट
रबाडा ने अपने पहले ओवर में 10 रन दिए। अपने दूसरे ओवर में इस तेज गेंदबाज ने सैमसन और उर्विल पटेल को आउट करते हुए विपक्षी टीम को बैकफुट में धकेल दिया। दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज ने अपने चौथे ओवर में कार्तिक शर्मा का विकेट चटकाया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन देते हुए ये सफलताएं हासिल की। उनके बाद अरशद खान ने 2 विकेट अपने नाम किए।
सुदर्शन
सुदर्शन ने लगाया अर्धशतक
सुदर्शन ने 33 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके IPL करियर का 14वां और CSK के खिलाफ दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। पहले विकेट के लिए इस खिलाड़ी ने कप्तान गिल के साथ मिलकर 39 गेंदों में 58 रन की साझेदारी निभाई। गिल के आउट होने के बाद उन्होंने जोस बटलर के साथ पारी संभाली और टीम को जीत दिला दी। सुदर्शन CSK के खिलाफ एक शतक भी लगा चुके हैं।
जानकारी
शिवम दुबे ने पूरे किए अपने 2,000 IPL रन
शिवम दुबे ने 17 गेंदों में 22 रन बनाए और इस बीच अपने IPL करियर के 2,000 रन पूरे किए। उन्होंने 87 पारियों में 143.39 की स्ट्राइक रेट के साथ 2009 रन बनाए हैं।