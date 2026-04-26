IPL 2026 में रुतुराज गायकवाड़ ने लगाया अपना पहला अर्धशतक, लीग में 100 छक्के पूरे किए

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अर्धशतक (74*) लगाया। यह उनके IPL करियर का कुल 20वां और मौजूदा सीजन में पहला अर्धशतक साबित हुआ। उनकी इस पारी की मदद से CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 158/7 का स्कोर बनाया। इस पारी के दौरान उन्होंने IPL में अपने 100 छक्के भी पूरे किए। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही गायकवाड़ की पारी बेहद खराब फॉर्म में चल रहे गायकवाड़ GT के खिलाफ शुरुआत में लय तलाशते हुए नजर आए। पावरप्ले ओवरों में भी बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहने वाले CSK के कप्तान ने अपने शुरुआती 20 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच पर 49 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवरों में उन्होंने रन गति में इजाफा किया। वह 60 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 74 रन बनाकर नाबाद रहे।

अर्धशतक बतौर कप्तान तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक गायकवाड़ अब IPL में कप्तान के तौर पर तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक पूरा करने वाले खिलाड़ी बने। बतौर कप्तान गौतम गंभीर ने 51 गेंदों में (बनाम CSK, 2010) और डेविड वार्नर ने 50 गेंदों में (बनाम GT, 2026) अर्धशतक लगाए थे। गायकवाड़ CSK की ओर से धीमा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शुमार हुए। CSK से पार्थिव पटेल (53 गेंद), मैथ्यू हेडन (51 गेंद), मुरली विजय (50 और 49 गेंद), और ड्वेन स्मिथ (49 गेंद) धीमे अर्धशतक लगा चुके हैं।

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छक्के 100 छक्के लगाने वाले CSK के चौथे बल्लेबाज गायकवाड़ अब CSK की ओर से IPL में 100 छक्के लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। बता दें कि CSK से सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी (234) के नाम पर दर्ज है। वहीं, सुरेश रैना ने इस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 180 छक्के लगाए हैं। ऑलराउंडर शिवम दुबे इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने CSK की ओर से 105 छक्के लगाए हैं।

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