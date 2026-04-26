संजू सैमसन ने IPL में पूरे किए अपने 5,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के संजू सैमसन ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ मैच में अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने IPL में अपने 5,000 रन पूरे किए। मैच में अपना तीसरा रन बनाते ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। वह 11 रन बनाकर आउट हुए। वह इस सीजन में CSK की ओर से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सैमसन के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

करियर शानदार है सैमसन का IPL करियर सैमसन ने अपने IPL करियर में अब तक 185 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 31 की औसत के साथ 5,000 से अधिक रन बना लिए हैं। वह इस लीग में 27 अर्धशतकों के अलावा 5 शतक भी जड़ चुके हैं। IPL में उनके नाम 230 से अधिक छक्के दर्ज हैं। वह 400 से ज्यादा चौके भी लगा चुके हैं। वह CSK से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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शतक CSK की जर्सी में 2 शतक जड़ चुके हैं सैमसन सैमसन पहली बार इस सीजन में CSK से खेल रहे हैं। वह IPL के इतिहास में संयुक्त रूप से CSK के लिए सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके अलावा रुतुराज गायकवाड़, मुरली विजय और शेन वॉटसन ने भी CSK के लिए सबसे ज्यादा 2-2 शतक लगाए थे। CSK के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी माइक हसी, ब्रेडन मैकुलम, सुरेश रैना और अंबाती रायडू ने इस फ्रेंचाइजी के लिए एक-एक शतक अपने नाम कर चुके थे।