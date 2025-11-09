टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेलीं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की पारी इतनी बड़ी रही कि उन्होंने क्रिकेट इतिहास में खास जगह बनाई। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना कभी आसान नहीं रहा फिर भी इन बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता से भारतीय टीम को खूब परेशान किया। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं जिन्होंने टेस्ट के इतिहास में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेली।
#1
सनथ जयसूर्या (340 रन, 1997)
इस सूची में पहले स्थान पर श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ साल 1997 में कोलंबो के मैदान पर खेले गए टेस्ट में 340 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम ने पहली पारी में 537/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में जयसूर्या ने 578 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 36 चौके और 2 छक्के निकले थे। यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#2
ग्राहम गूच (333 रन, 1990)
दूसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच हैं। उन्होंने साल 1990 में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम के खिलाफ 333 रन बना दिए थे। इंग्लैंड पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी थी। गूच ने 485 गेंदों का सामना किया और उनके बल्ले से 43 चौके और 3 छक्के निकले थे। इंग्लैंड ने अपनी पारी 653/4 के स्कोर पर घोषित की थी। उस मुकाबले में इंग्लैंड को 247 रन से शानदार जीत मिली थी।
#3
माइकल क्लार्क (329* रन, 2012)
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज माइकल क्लार्क इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इस खिलाड़ी ने साल 2012 में 329* रन की उम्दा पारी खेली थी। मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 468 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 39 चौके और 1 छक्का निकला था। उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 68 रनों से अपने नाम किया था।
#4
ब्रेडन मैकुलम (302 रन, 2014)
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी ब्रेडन मैकुलम सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने 2014 में भारत के खिलाफ वेलिंगटन में 302 रन बना दिए थे। कीवी टीम की पहली पारी 192 रन पर समाप्त हुई थी। जवाब में भारतीय टीम ने 438 रन बनाए थे। मैकुलम अपनी टीम की दूसरी पारी में छा गए और 559 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए। उनके बल्ले से 32 चौके और 4 छक्के निकले थे। मुकाबला ड्रॉ रहा था।