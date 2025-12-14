IPL 2026: गेंदबाजी करेंगे कैमरून ग्रीन, नीलामी में बल्लेबाज श्रेणी में नाम दर्ज होने पर भड़के

भड़के ग्रीन के मैनेजर से हुई बड़ी गलती ग्रीन ने IPL 2026 नीलामी के लिए खुद को ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज के रूप में दर्ज किए जाने की गलती के लिए अपने मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैनेजर से गलत बॉक्स क्लिक हो गया था। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वह IPL 2026 में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट हैं। उनका यह बयान उन कई टीमों के लिए राहत की खबर है जो नीलामी में इस ऑलराउंडर को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं।

बयान ग्रीन ने क्या कहा? ग्रीन अभी एशेज सीरीज खेल रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, "मैं गेंदबाजी के लिए तैयार रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरा मैनेजर इसे सुनकर खुश होगा या नहीं, लेकिन इस बार गलती उनके तरफ से हुई है। उन्होंने 'बल्लेबाज' कहने का इरादा नहीं किया था। मुझे लगता है उन्होंने गलत बॉक्स चुन लिया। यह सब कैसे हुआ, यह मजेदार तो है, लेकिन वास्तव में यह उनकी तरफ की गलती थी।"

Advertisement

नीलामी इन टीमों का हिस्सा बन सकते हैं ग्रीन ग्रीन ने IPL 2026 की छोटी नीलामी के लिए अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये तय किया है। इस ऑलराउंडर को बल्लेबाज के रूप में दर्ज किए जाने के कारण वह पहली सेट में नीलामी के लिए आएंगे। सबसे बड़े बजट वाली फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) उनके पीछे जा सकती हैं। ग्रीन की सेवाओं की मांग बहुत अधिक है और वह इस IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं।

Advertisement