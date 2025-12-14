LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026: गेंदबाजी करेंगे कैमरून ग्रीन, नीलामी में बल्लेबाज श्रेणी में नाम दर्ज होने पर भड़के
IPL 2026: गेंदबाजी करेंगे कैमरून ग्रीन, नीलामी में बल्लेबाज श्रेणी में नाम दर्ज होने पर भड़के
कैमरून ग्रीन कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं

IPL 2026: गेंदबाजी करेंगे कैमरून ग्रीन, नीलामी में बल्लेबाज श्रेणी में नाम दर्ज होने पर भड़के

लेखन आदर्श कुमार
Dec 14, 2025
10:45 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने स्पष्ट किया है कि वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में सिर्फ शुद्ध बल्लेबाज नहीं, बल्कि ऑलराउंडर के रूप में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। यह बयान ऐसे समय आया है जब उन्हें नीलामी में 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ बल्लेबाज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नीलामी से ठीक पहले ग्रीन ने कहा कि वह गेंदबाजी भी करेंगे, जिसे टीमें जरूर ध्यान में रखेंगी।

भड़के

ग्रीन के मैनेजर से हुई बड़ी गलती 

ग्रीन ने IPL 2026 नीलामी के लिए खुद को ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज के रूप में दर्ज किए जाने की गलती के लिए अपने मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मैनेजर से गलत बॉक्स क्लिक हो गया था। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि वह IPL 2026 में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट हैं। उनका यह बयान उन कई टीमों के लिए राहत की खबर है जो नीलामी में इस ऑलराउंडर को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं।

बयान

ग्रीन ने क्या कहा?

ग्रीन अभी एशेज सीरीज खेल रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, "मैं गेंदबाजी के लिए तैयार रहूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरा मैनेजर इसे सुनकर खुश होगा या नहीं, लेकिन इस बार गलती उनके तरफ से हुई है। उन्होंने 'बल्लेबाज' कहने का इरादा नहीं किया था। मुझे लगता है उन्होंने गलत बॉक्स चुन लिया। यह सब कैसे हुआ, यह मजेदार तो है, लेकिन वास्तव में यह उनकी तरफ की गलती थी।"

Advertisement

नीलामी 

इन टीमों का हिस्सा बन सकते हैं ग्रीन 

ग्रीन ने IPL 2026 की छोटी नीलामी के लिए अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये तय किया है। इस ऑलराउंडर को बल्लेबाज के रूप में दर्ज किए जाने के कारण वह पहली सेट में नीलामी के लिए आएंगे। सबसे बड़े बजट वाली फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) उनके पीछे जा सकती हैं। ग्रीन की सेवाओं की मांग बहुत अधिक है और वह इस IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं।

Advertisement

करियर

ऐसा रहा है ग्रीन का IPL करियर 

ग्रीन ने IPL में अपना डेब्यू मुकाबला साल 2023 में खेला था। उन्होंने अब तक 29 मैच खेले हैं। मुंबई इंडियंस (MI) के लिए 16 मैचों में उन्होंने 452 रन बनाए। उनकी औसत 50.22 की रही। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। ग्रीन ने 6 विकेट भी लिए। अगले संस्करण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)के लिए ग्रीन ने 255 रन बनाए और 10 विकेट भी झटके। उनका प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में शानदार रहा।

Advertisement