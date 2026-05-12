IPL 2026: अक्षर पटेल पर धीमी ओवर गति के लिए लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना
क्या है खबर?
दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना PBKS के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद लगाया गया है। IPL काउंसिल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मैच के बाद एक आधिकारिक मीडिया विज्ञप्ति में जुर्माने की पुष्टि की है।
उल्लंघन
अक्षर ने इस संस्करण में किया पहला उल्लंघन
IPL काउंसिल ने स्पष्ट किया कि यह IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत DC का इस संस्करण का ओवर गति से संबंधित पहला उल्लंघन था, जो न्यूनतम ओवर गति के उल्लंघनों से संबंधित है। इसके परिणामस्वरूप अक्षर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, यह जुर्माना मामूली झटका है, लेकिन अक्षर सोमवार को PBKS के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में DC को मिली जीत से काफी संतुष्ट हैं।
परिणाम
DC ने इस तरह दर्ज की जीत
DC ने PBKS से मिले 211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 74 रन के कुल स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद कप्तान अक्षर ने संयमित लेकिन आक्रामक 56 रनों की पारी खेलकर टीम का नेतृत्व किया। इसके बाद डेविड मिलर ने जवाबी हमले में 51 रन बनाकर दिल्ली को मैच में वापसी दिलाई। आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी के योगदान से दिल्ली ने मात्र 19 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया।