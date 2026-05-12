अक्षर पटेल पर लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026: अक्षर पटेल पर धीमी ओवर गति के लिए लगा 12 लाख रुपये का जुर्माना

लेखन भारत शर्मा 01:35 pm May 12, 202601:35 pm

क्या है खबर?

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान अक्षर पटेल पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 55वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना PBKS के खिलाफ 3 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद लगाया गया है। IPL काउंसिल ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मैच के बाद एक आधिकारिक मीडिया विज्ञप्ति में जुर्माने की पुष्टि की है।