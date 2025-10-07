वनडे विश्व कप 2025: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 25 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए। इसके बाद लगातार गिर रहे विकेटों के बीच सोभना मोस्तारी ने अर्धशतक (60) लगाया। उनके अलावा रबेया खान ने 27 गेंदों में नाबाद 43 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड ने टैमी ब्यूमोंट (13), एमी जोन्स (1), सोफिया डंकले (0) और एम्मा लैम्ब (1) के विकेट जल्दी गंवाए। संकट की घड़ी में नाइट ने मैच जिताया।

सोभना मोस्तारी सोभना मोस्तारी ने लगाया अपना पहला अर्धशतक बांग्लादेश ने जब अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब मोस्तारी क्रीज पर आई। इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने एक छोर से बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने निरंतर अंतराल पर विकेट खोए। हालांकि, दूसरे छोर से मोस्तारी ने टिककर बल्लेबाजी की। मध्यक्रम की इस बल्लेबाज ने 92 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक साबित हुआ। वह 108 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुई।

जानकारी रबेया खान ने बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर बांग्लादेश ने जब 130 रन के स्कोर पर अपना 7वां विकेट खोया, तब रबेया क्रीज पर आई। उन्होंने 27 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 43 रन बनाए। यह उनका वनडे में सर्वोच्च स्कोर बन गया है।

आंकड़े रनों के मामले में नेट साइवर-ब्रंट ने सारा टेलर को पीछे छोड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए नेट साइवर-ब्रंट ने 41 गेंदों में 32 रन बनाए। इस बीच उन्होंने रनों के मामले में सारा टेलर (4,101) को पीछे छोड़ा। ब्रंट ने 123 मैचों की 109 पारियों में 46.33 की औसत के साथ 4,124 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 9 शतक और 25 अर्धशतक लगाए हैं। ब्रंट अब इंग्लैंड के लिए वनडे रनों के मामले में केवल चार्लोट एडवर्ड्स (5,992) और टैमी ब्यूमोंट (4,562) से पीछे हैं।