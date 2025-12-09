श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका 

श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 21 दिसंबर से श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ घर पर टी-20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम की घोषणा की है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम में रेणुका ठाकुर की वापसी हुई है। दूसरी तरफ सायाली सतघरे, राधा यादव और शुचि उपाध्याय को टीम में नहीं चुना गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
टीम
2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका
भारतीय टीम में जी कमलिनी और वैष्णवी शर्मा के रूप में अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। विकेटकीपर यास्तिका भाटिया चोट के कारण टीम में नहीं चुनी गई हैं। भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिगेज, शफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, और वैष्णवी शर्मा।
आंकड़े
अंडर-19 टी-20 विश्व कप में कमलिनी और वैष्णवी ने किया था कमाल
कमलिनी और वैष्णवी दोनों इस साल की शुरुआत में मलेशिया में हुए अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप में खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में भी जगह दिलाई। 17 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज कमलिनी ने विश्व कप में 7 पारियों में 35.75 की औसत के साथ 143 रन बनाए थे। बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी ने विश्व कप में 3.36 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट लिए थे।