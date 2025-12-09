श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को मौका 

आंकड़े

अंडर-19 टी-20 विश्व कप में कमलिनी और वैष्णवी ने किया था कमाल

कमलिनी और वैष्णवी दोनों इस साल की शुरुआत में मलेशिया में हुए अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप में खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थीं। टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम में भी जगह दिलाई। 17 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज कमलिनी ने विश्व कप में 7 पारियों में 35.75 की औसत के साथ 143 रन बनाए थे। बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी ने विश्व कप में 3.36 की इकॉनमी रेट से 17 विकेट लिए थे।