टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैचों में 3 बार जीती है भारतीय टीम, जानिए प्रदर्शन 

प्रदर्शन भारत ने खेले हैं कुल 6 सेमीफाइनल मैच 2007 में पहले टी-20 विश्व कप के बाद से, इस टूर्नामेंट के 9 संस्करण हो चुके हैं। भारतीय टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 6 बार सेमीफाइनल (2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और अब 2026) में जगह बनाई है। इन सेमीफाइनल मुकाबलों से भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा (2007, 2014 और 2024) है। इनमें से 2007 और 2024 में भारतीय टीम ने खिताब जीतने में सफलता हसिल की थी।

2024 2022 और 2024 के सेमीफाइनल में भी इंग्लैंड से भिड़ी थी भारतीय टीम इंग्लैंड की टीम 2024 के सेमीफाइनल मैच में भी भारतीय टीम से भिड़ी थी। प्रोविडेंस में खेले गए उस मैच में भारत ने 171/7 का स्कोर बनाया था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने अर्धशतक (57) लगाया था। जवाब में इंग्लिश टीम 16.4 ओवर में 103 रन पर ही सिमट गई थी। इससे पहले 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी।

Advertisement

सेमीफाइनल ये हैं भारतीय टीम के अन्य सेमीफाइनल मुकाबले पहले संस्करण (2007) में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मजबूत ऑस्ट्रेलिया को 15 रन से हराया था। उस संस्करण के फाइनल में धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। 2014 के सेमीफानल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 173 रन का लक्ष्य हासिल किया था। हालांकि, धोनी की टीम फाइनल में श्रीलंका से हार गई थी। 2016 के सेमीफाइनल में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था।

Advertisement