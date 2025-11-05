दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, ऋषभ पंत की हुई वापसी 

पंत हाल ही में इंडिया-A की ओर से दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में खेलते हुए दिखे थे। वह पहली पारी में सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरी पारी में वह शतक बनाने से चूक गए थे और 90 रन बनाकर आउट हुए थे। बता दें कि पंत अपनी चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत की हालिया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे।

टीम

इंडिया-A की टीम की कप्तानी करेंगे तिलक

चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ राजकोट में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A की टीम का भी चयन किया है। वनडे सीरीज के मैच 13, 16 और 19 नवंबर को होने हैं। वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर) .