दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, ऋषभ पंत की हुई वापसी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी टीम की घोषणा की है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में ऋषभ पंत की वापसी हुई है। बता दें कि पंत इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हो गए थे और उसके बाद से टीम से बाहर थे। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।
वापसी
दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ ऐसी रही थी पंत की वापसी
पंत हाल ही में इंडिया-A की ओर से दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में खेलते हुए दिखे थे। वह पहली पारी में सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरी पारी में वह शतक बनाने से चूक गए थे और 90 रन बनाकर आउट हुए थे। बता दें कि पंत अपनी चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर भारत की हालिया 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाए थे।
टीम
पंत और आकाश दीप की हुई टीम में वापसी
पंत की वापसी के चलते एन जगदीशन टीम से बाहर हुए हैं। पंत के अलावा ध्रुव जुरेल दूसरे विकेटकीपर हैं। वहीं, वेस्टइंडीज सीरीज से एकमात्र अन्य बदलाव आकाश दीप की वापसी है, जो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आए हैं। भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर/उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, और आकाश दीप।
दक्षिण अफ़्रीकी टीम
टेस्ट सीरीज के लिए ऐसी है दक्षिण अफ्रीकी टीम
सीरीज का पहला टेस्ट 14 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को येंसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, और साइमन हार्मर।
टीम
इंडिया-A की टीम की कप्तानी करेंगे तिलक
चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ राजकोट में होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A की टीम का भी चयन किया है। वनडे सीरीज के मैच 13, 16 और 19 नवंबर को होने हैं। वनडे सीरीज के लिए इंडिया-A की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर) .