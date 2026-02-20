राहुल चाहर का हुआ तलाक (तस्वीर: एक्स/@mufaddal_vohra)

क्रिकेटर राहुल चाहर ने 26 साल की उम्र में लिया तलाक, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

लेखन अंकित पसबोला 06:55 pm Feb 20, 202606:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर राहुल चाहर ने अपनी पत्नी इशानी जौहर से तलाक का ऐलान किया है। चाहर ने 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि उन्होंने और इशानी ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया। बता दें कि चाहर ने मार्च 2022 में शादी की थी और लगभग साढ़े 3 साल बाद उन्होंने तलाक लेने का निर्णय किया। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।