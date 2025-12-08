भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले टी-20 के लिए शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हुए फिट

भारतीय क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 2-1 से हराया। केएल राहुल की कप्तानी में खेलते हुए मेजबान टीम ने सीरीज पर कब्जा जमाया। अब दोनों देशों के बीच 9 दिसंबर से 5 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज होना है। इस बीच खबर है कि भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पहले टी-20 के लिए फिट हो चुके हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

फिटनेस कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की पुष्टि भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को जानकारी दी है कि गिल और पांड्या पहले टी-20 के लिए फिट हो चुके हैं। सूर्यकुमार ने कहा, "गिल और पांड्या दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं।" बता दें कि गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में ऐंठन हुई थी, जबकि हार्दिक क्वाड्रिसेप्स इंजरी के कारण बाहर थे, जो उन्हें सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी थी।

हार्दिक हार्दिक की मौजूदगी से मिलेगा संतुलन- सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने कहा, "आपने एशिया कप में भी देखा, जब हार्दिक नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प खोल दिए थे। वह यही खास बात लेकर आते हैं। उन्होंने जिस तरह से सभी बड़े मैचों, सभी ICC और ACC टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनका अनुभव बहुत मायने रखेगा। उनकी मौजूदगी निश्चित रूप से टीम को एक अच्छा संतुलन देगी।"

विकेटकीपर क्या संजू सैमसन को मिलेगा मौका? गिल के टीम में वापस आने के बाद, सूर्यकुमार ने स्पष्ट किया कि संजू सैमसन को मध्य क्रम में जगह के लिए जितेश शर्मा से मुकाबला करना होगा। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि सलामी बल्लेबाजों को छोड़कर सभी खिलाड़ियों का बल्लेबाजी क्रम फ्लेक्सिबल हो सकता है। उन्होंने कहा, "दोनों (सैमसन और जितेश) हमारी योजनाओं में हैं। ऐसे खिलाड़ियों का होना टीम के लिए हितकर होता है। कोई भी किसी भी नंबर पर खेल सकता है।"

