टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक देशों में खेलते हुए 50+ रन की पारियां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई है। इस सीरीज में तिलक वर्मा ने दूसरे टी-20 में अर्धशतक लगाते हुए जीत दिलाई थी। तिलक के लिए न्यूजीलैंड 10वां ऐसा देश बना, जहां पर उन्होंने टी-20 में 50 या अधिक रन बनाए हैं। इस बीच सर्वाधिक देशों में 50+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
रोहित शर्मा (11)
रोहित शर्मा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 12 देशों में मैच खेले, जिसमें से 11 देशों में उन्होंने 50+ स्कोर बनाए थे।
जिम्बाब्वे को छोड़कर उन्होंने हर देश में 50+ रन की पारी खेली है।
भारत को छोड़कर उन्होंने सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर वेस्टइंडीज में बनाए हैं।
उन्होंने वेस्टइंडीज में 92 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 4 अर्धशतक लगाए थे।
उन्होंने अमेरिका, श्रीलंका, UAE, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में 3-3 अर्धशतक लगाए थे।
#2
तिलक वर्मा (10)
तिलक ने अब तक 13 देशों में टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें से 10 में उन्होंने 50+ रन की पारियां खेली हैं।
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेलते हुए 2 शतक लगाए हैं। वह जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, UAE, जापान, आयरलैंड, इंग्लैंड और चीन में एक-एक अर्धशतक लगाए हैं।
तिलक ने भारत में खेलते हुए 3 अर्धशतक लगाए हैं।
वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 1,800 से अधिक रन बना चुके हैं।
#3
सूर्यकुमार यादव (9)
भारतीय टीम से फिलहाल बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव ने 9 देशों में खेलते हुए 50+ रन बनाए हैं।
उन्होंने 10 देशों में टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ आयरलैंड में कोई 50+ रन की पारी नहीं खेली है।
पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत में सर्वाधिक 14 स्कोर 50+ रन के किए हैं, जिसमें एक शतक शामिल है।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज में खेलते हुए 3-3 अर्धशतक लगाए हैं।
#4
अभिषेक शर्मा (8)
भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अब तक 10 देशों में टी-20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8 देशों में 50 या उससे अधिक रन बनाए हैं।
भारत में उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।
उन्होंने UAE में खेलते हुए 3 पारियों में 50 या अधिक रन की पारियां खेली हैं।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में एक-एक पारियों में 50+ रन बनाए हैं।
भारत में उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।