तिलक ने 10 देशों में बनाए हैं 50+ रन के स्कोर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक देशों में खेलते हुए 50+ रन की पारियां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Oct 29, 202605:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई है। इस सीरीज में तिलक वर्मा ने दूसरे टी-20 में अर्धशतक लगाते हुए जीत दिलाई थी। तिलक के लिए न्यूजीलैंड 10वां ऐसा देश बना, जहां पर उन्होंने टी-20 में 50 या अधिक रन बनाए हैं। इस बीच सर्वाधिक देशों में 50+ रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।