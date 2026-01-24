टी-20 क्रिकेट में 400 से अधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, जानिए शीर्ष पर कौन

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रायपुर में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 37 गेंदों पर 82* रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 400 छक्के पूरे भी कर लिए। उनकी इस पारी से भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। आइए टी-20 क्रिकेट में 400 से अधिक छक्के जड़ने वाले भारतीयों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा - 547 छक्के टी-20 क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले एकमात्र भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 463 टी-20 मैचों में 547 छक्के जड़े हैं। रोहित ने 30.85 की औसत और 135.21 की स्ट्राइक रेट से 12,248 टी-20 रन अपने नाम किए हैं। इसमें 8 शतक और 82 अर्धशतक शामिल हैं। रोहित के 205 छक्के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक हैं। उनके 302 छक्के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आए हैं।

#2 विराट कोहली - 435 छक्के इस सूची में पूर्व कप्तान विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 414 टी-20 मैचों में 435 छक्के अपने नाम किए हैं। वह 41.9 की औसत और 134.67 की स्ट्राइक रेट से 13,543 रन बनाने में भी सफल रहे हैं। इसमें 9 शतक और 105 अर्धशतक शामिल हैं। विराट ने भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 124 छक्के लगाए हैं। उनके 291 छक्के IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलते हुए आए हैं।

