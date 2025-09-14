ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने पहले वनडे में भारतीय टीम को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला भारत से प्रतीका रावल (64) और स्मृति मंधाना (58) ने अर्धशतक लगाते हुए पहले विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। इनके अलावा हरलीन देओल ने 54 रन की पारी खेली और अंतिम ओवरों के दौरान बल्लेबाजी के लिए आई दीप्ति शर्मा (20*) ने टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में एलिसा हीली (27) के जल्दी आउट होने के बाद लिचफील्ड और पेरी (30) ने पारी को संभाला। वहीं, मूनी ने टीम को जीत दिलाई।

मंधाना मंधाना ने भारत में पूरे किए अपने 2,000 वनडे रन मंधाना ने अपने वनडे करियर का 32वां अर्धशतक लगाया। वह 63 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने भारत में खेलते हुए अपने 2,000 वनडे रन भी पूरे किए। क्रिकइंफो के अनुसार, घर पर अपना 48वां वनडे खेलते हुए मंधाना ने 43.82 की शानदार औसत से 2,016 रन बनाए हैं। मिताली राज (2,833) भारतीय धरती पर उनसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

प्रतिका रावल प्रतिका रावल ने अपना छठा अर्धशतक लगाया युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने अपने वनडे करियर का छठा अर्धशतक लगाया। वह 96 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके लगाए। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। दाएं हाथ की बल्लेबाज रावल ने अब तक 15 मैच खेले हैं, जिसमें 54.78 की औसत और 85.22 की स्ट्राइक रेट के साथ 767 रन बनाए हैं।

जानकारी हरलीन देओल ने लगाया अपना चौथा अर्धशतक नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आई देओल ने अपने वनडे करियर का चौथा अर्धशतक लगाया। उन्होंने 57 गेंदों में 54 रन बनाए। अपने करियर में अब तक उन्होंने 27 पारियों में 34.40 की औसत से 860 रन बनाए हैं।