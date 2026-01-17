ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, इन्हें मिला मौका
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 15 फरवरी से शुरू हो रही टी-20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान होंगी। वहीं, उपकप्तान की कमान स्मृति मंधाना के हाथों में सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय महिला टीम को एक टेस्ट मैच भी खेलना है। हालांकि, उसके लिए टीम की घोषणा नहीं हुई है। श्रेयंका पाटिल की टी-20 टीम में काफी समय बाद वापसी हुई है।
टीम
ऐसी है वनडे और टी-20 की टीम
भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फुलमाली और श्रेयंका पाटिल। भारत की वनडे टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शफाली वर्मा, रेणुका ठाकुर, श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी, काश्वी गौतम, अमनजोत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और हरलीन देओल।
शेड्यूल
ऐसा है सीरीज का शेड्यूल
सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 फरवरी को मनुका ओवल में और आखिरी मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का पहला वनडे मैच 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के मैदान पर होगा। दूसरा और तीसरा वनडे होबार्ट के मैदान पर 27 फरवरी और 1 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच 6 मार्च से शुरू होगा।