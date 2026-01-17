ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम घोषित, इन्हें मिला मौका 

शेड्यूल

ऐसा है सीरीज का शेड्यूल

सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला 15 फरवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। दूसरा मैच 19 फरवरी को मनुका ओवल में और आखिरी मुकाबला 21 फरवरी को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का पहला वनडे मैच 24 फरवरी को ब्रिस्बेन के मैदान पर होगा। दूसरा और तीसरा वनडे होबार्ट के मैदान पर 27 फरवरी और 1 मार्च को खेला जाएगा। सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच 6 मार्च से शुरू होगा।