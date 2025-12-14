भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 300 छक्के, जानिए आंकड़े

करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 करियर?

अभिषेक ने 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से अपने टी-20 करियर का आगाज किया था। वह 167 मुकाबलों की 163 पारियों में 33.22 की औसत और 171.85 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 4,884 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 8 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 148 रन का रहा है। इस दौरान उन्होंने 455 चौके और 300 छक्के भी जड़े हैं। वर्तमान में वह इस प्रारूप के सबसे तूफानी बल्लेबाजों में शामिल हैं।