LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 300 छक्के, जानिए आंकड़े
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 300 छक्के, जानिए आंकड़े
अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 300 छक्के (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में पूरे किए 300 छक्के, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Dec 14, 2025
10:25 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 35 रन की उपयोगी पारी खेली। उन्होंने 18 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों भी जड़े। इस दौरान उन्होंने खास उपलब्धि हासिल की। अपनी पारी का तीसरा छक्का जड़ते ही उनके टी-20 क्रिकेट में 300 छक्के पूरे हो गए। उनकी इस पारी की बदौलत भारत को 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत मिली।

करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 करियर?

अभिषेक ने 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से अपने टी-20 करियर का आगाज किया था। वह 167 मुकाबलों की 163 पारियों में 33.22 की औसत और 171.85 की तूफानी स्ट्राइक रेट से 4,884 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 8 शतक और 28 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 148 रन का रहा है। इस दौरान उन्होंने 455 चौके और 300 छक्के भी जड़े हैं। वर्तमान में वह इस प्रारूप के सबसे तूफानी बल्लेबाजों में शामिल हैं।

करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? 

अभिषेक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 32 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 36.03 की औसत से 1,081 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 188.98 की रही है। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 6 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन का रहा है।

Advertisement