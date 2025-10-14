वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत के बाद ऐसी है WTC की अंक तालिका

जीत इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की। भारत से यशस्वी जायसवाल (175) और कप्तान शुभमन गिल (129) ने शतक लगाए। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी कुलदीप यादव की उम्दा गेंदबाजी (5/82) के सामने 248 रन पर सिमट गई। फॉलऑन खेलने पर मजबूर कैरेबियाई टीम ने अपनी दूसरी पारी में जॉन कैम्पबेल (115) और शाई होप (103) के शतकों की बदौलत 390 रन बनाए। भारत ने केएल राहुल के अर्धशतक (58*) से लक्ष्य हासिल कर लिया।

तालिका तीसरे स्थान पर बरकरार भारतीय टीम भारतीय टीम ने इस चक्र में अब तक कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की है और सिर्फ 2 में हार झेली है। इसके अलावा 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। भारतीय टीम फिलहाल 61.90 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में तीसरे पायदान पर बरकरार हैं। भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। अंक तालिका में शीर्ष 2 टीमें फिलहाल ऑस्ट्रेलिया (100.00) और श्रीलंका (66) हैं।

वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज ने नहीं खोला अब तक जीत का खाता वेस्टइंडीज ने मौजूदा WTC चक्र में अब तक 1 भी जीत दर्ज नहीं की है। कैरेबियाई टीम ने WTC 2025-2027 में अब तक अपने सभी पांचों मैच हारे हैं। बांग्लादेश ने इस चक्र में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 मैच हारा है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। फिलहाल 16.67 प्रतिशत अंक के साथ बांग्लादेशी टीम 5वें स्थान पर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 43.33 प्रतिशत अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं।