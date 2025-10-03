भारत बनाम वेस्टइंडीज: ध्रुव जुरेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये रिकॉर्ड किए अपने नाम

बल्लेबाजी

कैसी रही जुरेल की पारी और साझेदारी?

वेस्टइंडीज के पहली पारी के 162 रन के जवाब में भारतीय टीम को पहली पारी में 188 रन के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए जुरेल ने केएल राहुल (100) के साथ चौथे विकेट के लिए 30 रन और रविंद्र जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई। जुरेल पारी में 210 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए।