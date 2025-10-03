भारत बनाम वेस्टइंडीज: ध्रुव जुरेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये रिकॉर्ड किए अपने नाम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार (3 अक्टूबर) को शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय (125) पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 189 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम मेहमान टीम के खिलाफ पहली पारी के आधार पर बढ़ी बढ़त हासिल करने में सफल रही है। आइए उनकी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही जुरेल की पारी और साझेदारी?
वेस्टइंडीज के पहली पारी के 162 रन के जवाब में भारतीय टीम को पहली पारी में 188 रन के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए जुरेल ने केएल राहुल (100) के साथ चौथे विकेट के लिए 30 रन और रविंद्र जडेजा के साथ 5वें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी निभाई। जुरेल पारी में 210 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है जुरेल का टेस्ट करियर?
जुरेल ने फरवरी 2024 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 6 टेस्ट की 9 पारियों में 53.14 की औसत से 372 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी जड़ा है। इसी तरह उन्होंने विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 15 शिकार किए हैं। इसमें 13 कैच और 2 स्टंप्स शामिल हैं।