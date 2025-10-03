भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज 10 टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपना 11वां टेस्ट शतक (100) जड़ा। यह लगभग 9 साल बाद भारत में यह उनका पहला टेस्ट शतक रहा। इसी तरह वह भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज 10 टेस्ट शतक जड़ने वाले चौथे खिलाड़ी भी बन गए हैं। आइए उन सभी सलामी बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
सुनील गावस्कर - 33 शतक
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने करियर में सलामी बल्लेबाज के रूप में 119 मैचों की 203 पारियों में 48 से अधिक की औसत से 9,607 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 33 शतक और 42 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 221 रन का रहा है। वह 11 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
#2
वीरेंद्र सहवाग - 22 शतक
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज दूसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सलामी बल्लेबाज के रूप में 104 मैचों की 170 पारियों में 50 से अधिक की औसत से 8,207 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 22 शतक और 30 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 319 रन का रहा है। इस दौरान वह 15 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
#3
मुरली विजय - 12 शतक
भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर सलामी बल्लेबाज तीसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले खिलाड़ी पूर्व बल्लेबाज मुरली विजय हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सलामी बल्लेबाज के रूप में 60 मैचों की 100 पारियों में 40 से अधिक की औसत से 3,880 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 15 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 167 रन का रहा है। इस दौरान वह 8 बार बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।
#4
केएल राहुल - 10 शतक
इस सूची में चौथा नाम अब राहुल का शामिल हो गया है। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सलामी बल्लेबाज के रूप में 59 मैचों की 94 पारियों में 40 से अधिक की औसत से 3,435 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 शतक और 16 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 199 रन का रहा है। वह 7 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। राहुल इसी फॉर्म के साथ जल्द ही विजय को पीछे छोड़ सकते हैं।