एशिया कप 2025: भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

एशिया कप 2025 , सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका क्रिकेट टीम को रोमांचक अंदाज में सुपर ओवर में हरा दिया। एशिया कप के इस संस्करण में यह भारत की लगातार छठी जीत है। फाइनल के दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी श्रीलंका सुपर-4 में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। भारतीय टीम अब रविवार (27 सितंबर) को फाइनल मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। अभिषेक शर्मा (61) और तिलक वर्मा (49) की पारियों के मदद से भारतीय टीम ने 202/5 का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका के लिए पथुम निसांका (107) और कुशल परेरा (58) ने दमदार पारियां खेली और श्रीलंका ने भी 20 ओवर में 202/5 का स्कोर बना दिया। आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। हर्षित राणा ने उस ओवर में 11 रन खर्च कर दिए।

आखिरी सुपर ओवर में क्या हुआ? सुपर ओवर में श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने आई और पहली गेंद पर ही परेरा आउट हो गए। अर्शदीप सिंह के सामने दासुन शनाका और कामिंदु मेंडिस बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। वो सिर्फ 5 गेंद खेले और उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की टीम सिर्फ 2 रन बना पाई। जवाब में भारतीय टीम ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लिया। सूर्यकुमार यादव ने पहली गेंद पर ही 3 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी।

पारी अभिषेक ने जड़ा लगातार तीसरा अर्धशतक अभिषेक ने मैच में 31 गेंदों का सामना किया और 61 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 196.77 की रही। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर 33 गेंदों में 59 रन की शानदार साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले अभिषेक ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 और पाकिस्तान के खिलाफ 74 रन बनाए थे।

रिकॉर्ड अभिषेक ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम अभिषेक ने एशिया कप 2025 में 309 रन बना लिए हैं। वह एक संस्करण में 300+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मोहम्मद रिजवान के नाम था। उन्होंने 2022 में 6 मुकाबलों की 6 पारियों में 56.20 की औसत से 281 रन बनाए थे। तीसरे स्थान परे विराट कोहली हैं। उन्होंने 2022 में 5 पारियों में 92 की औसत से 276 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 147.59 की थी।

जानकारी तिलक के नाम आया अनोखा रिकॉर्ड साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तिलक 49* रन बनाए थे। इस मुकाबले में भी उन्होंने 49* रन की पारी खेली। अब तिलक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड आ गया है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2 बार 49* रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं।

श्रीलंका परेरा ने खेली धमाकेदार पारी परेरा ने मैच में 32 गेंदों का सामना किया और 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 181.25 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां अर्धशतक रहा। उनके बल्ले से 1 शतक भी निकला है। भारतीय टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में 32.66 की औसत से 392 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं।

शतक निसांका ने जड़ा शानदार शतक निसांका ने सिर्फ 52 गेंदों का सामना करते हुए अपना शतक पूरा किया। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक रहा। इस खिलाड़ी ने पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और हर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बड़े-बड़े शॉट्स लगाए। उन्होंने परेरा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 70 गेंदों में 127 रन की साझेदारी निभाई। इस मुकाबले से पहले निसांका ने बांग्लादेश (50) और हांगकांग (68) के खिलाफ अर्धशतक भी जड़े थे।

रिकॉर्ड कुलदीप यादव ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम मैच में कुलदीप यादव ने अपने कोटे के 4 ओवर में 7.55 की इकॉनमी से 31 रन खर्च करते हुए 1 विकेट अपने नाम किया। वह एशिया कप के टी-20 प्रारूप के एक संस्करण में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनके मौजूदा संस्करण में 6 पारियों में 6.04 की इकॉनमी से 13 विकेट हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में UAE के अमजद जावेद को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2016 संस्करण में 12 विकेट अपने नाम किए थे।

बेमिसाल एशिया कप टी-20 में शतक जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज निसांका अब एशिया कप के टी-20 प्रारूप में शतक जड़ने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम (122 बनाम हांगकांग, 2016) और पूर्व भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (122* बनाम अफगानिस्तान, 2022) ही यह कारनामा कर पाए हैं। इसी तरह निसांका महेला जयवर्धने, तिलकरत्ने दिलशान और कुसल परेरा के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले चौथे श्रीलंकाई बने हैं।