एशिया कप 2025: कुसल परेरा ने जड़ा 16वां टी-20 अंतराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

एशिया कप 2025: कुसल परेरा ने जड़ा 16वां टी-20 अंतराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कुसल परेरा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां और भारतीय टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से श्रीलंका को शुरुआती झटके से उबरने में मदद मिली और वह पूरे समय मैच में बनी रही।
बल्लेबाजी
ऐसी रही परेरा की पारी और साझेदारी
श्रीलंका को 203 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 7 रन के स्कोर पर कुसल मेंडिस (0) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए परेरा ने पथुम निसांका (107) के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 गेंदों में 127 रन शानदार शतकीय साझेदारी निभाई। हालांकि, इस स्कोर पर परेरा आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 32 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 58 रन बनाए।
करियर
कैसा रहा है परेरा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
परेरा ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला मुकाबला साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। वह अब तक 88 मुकाबले खेले हैं, जिसकी 87 पारियों में 27.42 की औसत और 133.73 की स्ट्राइक रेट से 2,276 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 1 शतक के अलावा 17 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 101 रन का रहा है। उन्होंने 220 चौके और 71 छक्के भी जड़े हैं।