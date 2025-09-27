कुसल परेरा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

एशिया कप 2025: कुसल परेरा ने जड़ा 16वां टी-20 अंतराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 12:14 am Sep 27, 202512:14 am

क्या है खबर?

एशिया कप 2025 के सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कुसल परेरा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (58) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 16वां और भारतीय टीम के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से श्रीलंका को शुरुआती झटके से उबरने में मदद मिली और वह पूरे समय मैच में बनी रही।