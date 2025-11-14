भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट मुकाबले हमेशा से रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते हैं। इस ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता में कई बल्लेबाजों ने बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं और यादगार प्रदर्शन किए हैं। कुछ ने एक ही सीरीज में इतने रन बनाए कि उनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। आइए दोनों टीमों के बीच खेली गई एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा (529 रन) टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 2019 की टेस्ट सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। रोहित ने 3 मैचों की 4 पारियों में 132.25 की औसत से 529 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 शतक निकले थे। रोहित का उस सीरीज में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन रहा था। रोहित दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज भी हैं।

#2 जैक्स कैलिस (498 रन) दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी जैक्स कैलिस हैं। उन्होंने 2010/11 की टेस्ट सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की थी। भारतीय टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने दक्षिण अफ्रीका गई हुई थी। कैलिस के बल्ले से 5 पारियों में 498 रन निकले थे। उन्होंने 166 की औसत से बल्लेबाजी की थी और 2 पारियों में वह नाबाद भी रहे थे। कैलिस ने 3 शतक जड़े थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 201* रन रहा था।

#3 हाशिम अमला (490 रन) दक्षिण अफ्रीका के एक और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी हाशिम अमला इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 2009/10 की टेस्ट सीरीज में 2 मुकाबले खेलने का मौका मिला था। इसकी 3 पारियों में वह 2 बार नाबाद रहे थे। उन्होंने 490 की उम्दा औसत के साथ 490 रन बना दिए थे। उनके बल्ले से 3 शतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर उस सीरीज में 253* रन रहा था। अमला ने ये पारी नागपूर में खेली थी।