भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: टेस्ट सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम बातें

भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 14 नवंबर से भारतीय सरजमीं पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा होंगे। सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। ऐसे में आइए इस सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 44 टेस्ट खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली है। दक्षिण अफ्रीका ने 18 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 10 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक 19 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 11 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 5 में उसे हार मिली है। 3 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

दल सीरीज के लिए ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम टीम में तेज गेंदबाजी की कमान कगिसो रबाडा के हाथों में है, जबकि कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर और मार्को येंसन अन्य तेज गेंदबाजी के उपलब्ध मौजूद हैं। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी के रूप में अच्छी स्पिन गेंदबाजी भी है। दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, रयान रिकेलटन, काइल वेरिन, डेवाल्ड ब्रेविस, जुबैर हमजा, टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर, मार्को येंसन, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, और साइमन हार्मर।

टीम भारत की टेस्ट टीम पर एक नजर इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए पंत की टीम में वपसी हुई है। उनके टीम में आने से एन जगदीशन टीम से बाहर हुए हैं। आकाश दीप प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम का हिस्सा बने हैं। भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर/उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, और आकाश दीप।

मुकाबले कब और कहां खेले जाएंगे मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में 14 नवंबर से सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद 22 नवंबर से गुवाहाटी बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे चक्र के अंतर्गत खेली जाएगी। फिलहाल WTC 2025-2027 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और दक्षिण अफ्रीका की टीम चौथे पायदान पर मौजूद है।