भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा ने पूरे किए 4,000 लिस्ट-A और 2,000 वनडे रन
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 48 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, वह महज 2 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। पारी का तीसरा रन बनाते ही उनके लिस्ट-A क्रिकेट में 4,000 रन पूरे हो गए और 13वां रन बनाते ही उनके वनडे क्रिकेट में 2,000 रन पूरे हो गए।
करियर
कैसा रहा है वाबुमा का वनडे करियर?
बावुमा ने साल 2016 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 55 वनडे मैचों की 53 पारियों में 40.70 की औसत और 87.72 की स्ट्राइक रेट से 2,035 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 8 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 144 रन का रहा है। वह अपने करियर में 203 चौके और 27 छक्के भी जड़े हैं।
उपलब्धि
कैसा रहा है बावुमा का लिस्ट-A करियर?
बावुमा ने साल 2008 में अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 146 मैच की 131 पारियों में करीब 35 की औसत और 85 की स्ट्राइक रेट से 4,045 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 7 शतक के अलावा 16 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 144 रन का रहा है। बावुमा ने अपने पहले ही वनडे मैच में शतक जड़कर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी।