तेम्बा बावुमा ने पूरे किए 2,000 वनडे रन (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा ने पूरे किए 4,000 लिस्ट-A और 2,000 वनडे रन

लेखन भारत शर्मा 03:48 pm Dec 06, 202503:48 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 48 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि, वह महज 2 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 2 बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। पारी का तीसरा रन बनाते ही उनके लिस्ट-A क्रिकेट में 4,000 रन पूरे हो गए और 13वां रन बनाते ही उनके वनडे क्रिकेट में 2,000 रन पूरे हो गए।