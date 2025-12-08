टी-20 विश्व कप से पहले ICC की बड़ी मुश्किलें, जियोस्टार ने अनुबंध तोड़ने के दिए संकेत

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ICC ने अब 2026-29 के इंडिया राइट्स के लिए एक नया सेल प्रोसेस शुरू किया है। इस मामले में ICC ने राइट्स लेने के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया (SPNI), नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो से संपर्क किया है और खबरों की मानें तो ज्यादा कीमत के कारण फिलहाल किसी ने भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। बता दें कि जियोस्टार के पास 2027 तक के मीडिया-राइट्स थे।

नुकसान

जियोस्टार को हुआ भारी नुकसान

ICC ने भारत में अपने मैच दिखाने का अधिकार (2024 से 2027 तक) जियो-स्टार को लगभग 27,000 करोड़ रुपए में बेचा था। शुरुआती 2 सालों के बाद जियोस्टार को नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी को पिछले साल 12,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसमें ज्यादातर पैसा ICC के ही अधिकारों का है। अब ICC ने 2026-29 के इंडिया राइट्स के लिए लगभग 2.4 बिलियन डॉलर (लगभग 21 हजार करोड़ रुपये) की मांग की है।