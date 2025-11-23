LOADING...
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: सेनुरन मुथुसामी ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर सेनुरन मुथुसामी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 192 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। आइए मुथुसामी की पारी और टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

बल्लेबाजी

कैसी रही मुथुसामी की पारी और साझेदारी?

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 201 रन के कुल स्कोर पर 5वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मुथुसामी ने बड़े ही संयम के साथ बल्लेबाजी की और काइल वेरेने (45) के सात 7वें विकेट के लिए 88 रनों की अहम साझेदारी निभाई। उसके बाद उन्होंने मार्को यानसन के साथ भी अर्धशतकीय साझेदारी निभाई। मुथुसामी पारी में में अब तक 10 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं।

उपलब्धि

भारत में 7वें नंबर पर शतक लगाने वाले दूसरे विदेशी बल्लेबाज

इस शतक के साथ ही मुथुसामी के नाम खास उपलब्धि भी दर्ज हो गई है। वह भारतीय सरजमीं पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ने वाले केवल दूसरे विदेशी बल्लेबाज बने हैं। उनसे पहले प्रोटियाज विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने यह कारनामा किया था। उन्होंने साल 2019 में भारत दौरे पर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदान शतकीय पारी खेली थी। मुथुसामी की इस पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

करियर

कैसा रहा है मुथुसामी का टेस्ट करियर? 

मुथुसामी ने 2019 में भारत के खिलाफ ही टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 8 मैचों की 11 पारियों में 60 से अधिक की औसत से 370 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी शामिल है। इसी तरह गेंदबाजी में वह 12 पारियों में 26.05 की औसत से 22 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह 2 बार 5 विकेट हाॅल और 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में भी सफल रहे हैं।