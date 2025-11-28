भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रोहित शर्मा वनडे सीरीज के दौरान बना सकते हैं ये प्रमुख रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब 30 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए तैयार हैं। 3 मैचों की आगामी सीरीज में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन बनाने के बेहद करीब हैं। पूर्व भारतीय कप्तान वनडे सीरीज में कुछ रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं।
उपलब्धि
20,000 अंतरराष्ट्रीय रन वाले चौथे भारतीय
रोहित ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में अब तक 502 मैचों में 42.43 की औसत के साथ 19,902 रन बनाए हैं। वह 98 रन और बनाते ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले विश्व के 14वें बल्लेबाज बन जाएंगे। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (27,673) और राहुल द्रविड़ (24,208) इस सूची में शामिल हैं।
आंकड़े
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1,000 वनडे रन
रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब तक 26 वनडे मैच खेले हैं, इसकी 25 पारियों में उन्होंने 33.58 की औसत और 82.66 की स्ट्राइक रेट के साथ 806 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ 1,000 वनडे रन पूरे कर सकते हैं। बता दें कि अब तक 5 भारतीय बल्लेबाजों ने ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1,000 से अधिक रन बनाए हैं।
भारत
भारत में अपने 5,000 वनडे रन पूरे कर सकते हैं रोहित
रोहित का भारत में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। पूर्व कप्तान ने भारत में 94 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 93 पारियों में 57 की औसत के साथ 4,867 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 264 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 14 शतक और 22 अर्धशतक लगाए हैं। रोहित भारत में खेलते हुए 5,000 वनडे रन पूरे करने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बनने के करीब हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।
वनडे करियर
बेमिसाल रहा है रोहित का वनडे करियर
रोहित ने साल 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। रोहित ने 276 मैचों की 268 पारियों में 49.22 की औसत से 11,370 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 33 शतक और 59 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन रहा है। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।