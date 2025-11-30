सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: आयुष म्हात्रे ने लगातार दूसरा शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े 

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने आंध्र प्रदेश क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक (104*) लगाया। दिलचस्प रूप से यह उनका लगातार दूसरा टी-20 शतक साबित हुआ। उन्होंने अपने पिछले मैच में नाबाद 110 रन बनाए थे। उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने 9 विकेट से जीत हासिल की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही म्हात्रे की पारी जीत के लिए मिले 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए म्हात्रे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। दाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 59 गेंदों में 176.2 की स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 104 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के भी लगाए। उनके अलावा सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 31 रन का योगदान दिया।

आंकड़े ऐसा है म्हात्रे का टी-20 करियर 18 वर्षीय म्हात्रे ने अपने युवा टी-20 करियर में 10 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 450 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक के अलावा 1 अर्धशतक भी लगाया है। म्हात्रे IPL के पिछले सीजन में CSK की ओर से खेले थे। उन्होंने IPL 2025 में 34.28 की औसत और 188.97 की स्ट्राइक रेट के साथ 240 रन बनाए थे। उन्होंने 1 अर्धशतक भी लगाया था।

जानकारी फिलहाल सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं म्हात्रे मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस सीजन में म्हात्रे फिलहाल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 3 पारियों में 232.00 की औसत के साथ 232 रन बनाए हुए हैं।

