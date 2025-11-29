भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: वनडे सीरीज में इन प्रमुख खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें 

#1 केएल राहुल कप्तानी में दिखाना चाहेंगे दम राहुल, पहले भारत के सभी प्रारूपों में उपकप्तान थे। वह अब तक 12 वनडे में टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इस सीरीज में उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता दोबारा साबित करने का मौका मिलेगा। विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर राहुल मध्यक्रम में भी अहम भूमिका निभाएंगे। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मशहूर राहुल नंबर-4 और 5 पर 55 से अधिक की औसत से रन बनाते हैं। घरेलू सरजमीं पर उनका प्रदर्शन और कमाल का है, जहां उनकी औसत 52.60 की है।

#2 रोहित और विराट करना चाहेंगे बेहतर प्रदर्शन पूर्व कप्तान रोहित शर्मा पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की आखिरी वनडे सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे। ऐसे में वह उसी फॉर्म को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। उन्होंने सिर्फ 33.58 की औसत से बल्लेबाजी की है। विराट कोहली इस सीरीज में कमाल कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 65.39 की औसत से 1,504 रन बनाए हैं।

Advertisement

#3 मैथ्यू ब्रीत्जके और क्विंटन डिकॉक से होंगी दक्षिण अफ्रीका को उम्मीदें दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू ब्रीत्जके ने अपने वनडे करियर की शानदार शुरुआत की है। शुरुआती 5 मैचों में हर बार 50 से अधिक रन बनाने वाले इस खिलाड़ी ने तेजी से इस प्रारूप में अपनी पहचान बनाई है। 9 मैच के बाद उनकी औसत 67.75 की रही है, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का सबूत है। क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ 53.85 की औसत से 1,077 रन बनाए हैं। ऐसे में उनपर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं।

Advertisement