भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कगिसो रबाडा दूसरे टेस्ट मैच से हुए बाहर, जानिए कारण 

टीम मेडिकल टीम रबाडा पर लगातार नजर बनाए है दक्षिण अफ्रीका की मेडिकल टीम लगातार रबाडा की चोट पर नजर रख रही थी, लेकिन प्रभावित हिस्से में लगातार दर्द रहने के कारण उन्हें बाकी दौरे से बाहर कर दिया गया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के मुताबिक रबाडा अब अपने चार सप्ताह के रिहैब कार्यक्रम के शुरुआती चरण को टीम की मेडिकल यूनिट के साथ जारी रखेंगे और दूसरे टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका लौट जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति से तेज गेंदबाजी आक्रमण को बड़ा झटका लगा है।

दौरे वनडे और टी-20 सीरीज भी नहीं खेल पाएंगे रबाडा रबाडा दूसरे टेस्ट से बाहर होने के साथ ही भारत दौरे की आगामी सीमित ओवरों की सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। कोलकाता में पिछले मंगलवार को ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने के बाद से उन्होंने गेंदबाजी नहीं की और गुवाहाटी में भी अभ्यास सत्र में हिस्सा नहीं लिया। कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के लिए साइमन हार्मर ने 8 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि केशव महाराज दूसरे स्पिनर के रूप में टीम का हिस्सा थे।

बयान कप्तान बावुमा ने कही ये बात दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भी पुष्टि की है कि रबाडा दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा कि गुवाहाटी की पिच बिल्कुल उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों वाली लग रही है, जहां पहले 2 दिनों में बल्लेबाजी आसान रहेगी और उसके बाद स्पिन गेंदबाजों की भूमिका बढ़ेगी। बावुमा ने कहा, "यह पिच कोलकाता की तुलना में ज्यादा तरोताजा दिख रही है और इसमें उछाल-ऊंचाई में उतना बदलाव नहीं दिखेगा, जिससे खेल थोड़ा अधिक समान रहेगा।"