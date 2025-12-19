भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के टिकट का पूरा रिफंड कैसे मिलेगा?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला 17 दिसंबर को लखनऊ में घने कोहरे के कारण कम दृश्यता की स्थिति के चलते रद्द कर दिया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) ने 18 दिसंबर को दर्शकों को मैच के टिकटों की पूरी कीमत वापस करने की घोषणा की है। आइए जानते हैं दर्शक टिकट का पूरा रिफंड कैसे हासिल कर सकते हैं।
रिफंड
दर्शकों को कैसे मिलेगा पूरा रिफंड?
UPCA के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने कोहरे के कारण रद्द हुए मैच को लेकर दर्शकों को वापस किए जाने वाले रिफंड की पूरी प्रक्रिया बताई है। उन्होंने कहा, "ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले दर्शकों को उनके मूल भुगतान माध्यम से ही पैसा वापस किया जाएगा। रिफंड संबंधी सूचनाएं पंजीकृत ईमेल पतों पर भेजी जाएंगी। टिकट धारकों को आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से अपने ईमेल देखते रहने की सलाह दी जाती है।"
ऑफलाइन
ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों को कैसे मिलेगा रिफंड?
गुप्ता ने कहा, "जिन लोगों ने ऑफलाइन टिकट खरीदे हैं, वे 20, 21 और 22 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर स्थित बॉक्स ऑफिस से अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "ऑफलाइन टिकट धारकों को सत्यापन के लिए अपने मूल टिकट के साथ सरकारी पहचान पत्र, बैंक विवरण और काउंटर पर उपलब्ध रिफंड फॉर्म को सही तरह भरनकर जमा कराना होगा।"
जानकारी
सत्यापन के बाद दिया जाएगा रिफंड
गुप्ता ने कहा, "सत्यापन के लिए मूल टिकट और भरा हुआ फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। संघ की ओर से सफल सत्यापन के बाद रिफंड फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार रिफंड की राशि सीधे संबंधित बैंक खातों में भेज दी जाएगी।"
मुकाबला
कोहरे के कारण रद्द हुआ था मुकाबला
बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथ मुकाबला 17 दिसंबर को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में घने कोहरे के कारण कम दृश्यता की स्थिति में अंपायरों द्वारा 6 बार निरीक्षण किए जाने के बाद रात 9:30 बजे रद्द कर दिया गया था। इससे दर्शकों को निराश होना लौटना पड़ा था। इस रद्द हुए मुकाबले ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मैच निर्धारित करने की प्रद्धति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।