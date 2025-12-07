भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: टी-20 क्रिकेट में इन खिलाड़ियों ने खेली है सबसे बड़ी पारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मुकाबलों में हमेशा रोमांच और धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है। इस प्रारूप में कई भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक शैली से मैच का रुख पलटा है। कुछ खिलाड़ियों ने तो इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि उनकी पारियां आज भी टी-20 इतिहास की यादगार पारियों में शामिल हैं। ऐसे में आइए दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
तिलक वर्मा (120* रन, साल- 2024)
इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम की युवा सनसनी तिलक वर्मा हैं। उन्होंने साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मैदान पर नाबाद 120 रन बना दिए थे। इस खिलाड़ी ने 47 गेंदों का सामना किया था और उनके बल्ले से 9 चौके और 10 छक्के निकले थे। उस मैच में उनकी स्ट्राइक रेट 255.31 की रही थी। भारतीय टीम ने वह मुकाबला 135 रनों से अपने नाम किया था।
#2
संजू सैमसन (109* रन, साल 2024)
भारतीय टीम के एक और स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मैदान पर ही 109* रन की पारी खेली थी। ये वही मुकाबला था, जिसमे तिलक ने शतक जड़ा था। सैमसन ने 56 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 चौके और 9 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट उस मुकाबले में 194.64 की रही थी।
#3
संजू सैमसन और तिलक वर्मा (107-107 रन, साल 2024)
सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर 2 बल्लेबाज तिलक और सैमसन हैं। तिलक ने सेंचुरियन के मैदान पर साल 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 107* रन बनाए थे। उन्होंने 56 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 191.07 की रही थी। सैमसन ने 50 गेंदों में 7 चौके और 10 छक्के की मदद से ये रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 214 की रही थी।
#4
रोहित शर्मा और डेविड मिलर (106-106 रन)
डेविड मिलर और रोहित शर्मा सूची में चौथे स्थान पर हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ 106-106 रन की पारी खेली थी। मिलर ने गुवाहाटी के मैदान पर 2022 में 47 गेंदों का सामना करते हुए ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले थे। रोहित ने धर्मशाला के मैदान पर साल 2015 में 66 गेंदों का सामना करते हुए ये पारी खेली थी। उनके बल्ले से 12 चौके और 5 छक्के निकले थे।