एशेज सीरीज 2025-26: डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद ऐसी है WTC अंक तालिका 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 का दूसरे टेस्ट 8 विकेट से जीता। मैच के चौथे दिन ही इंग्लैंड के द्वारा दिए गए सिर्फ 65 रन के लक्ष्य को कंगारू टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। ऐसे में आइए डे-नाइट टेस्ट के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।

जीत ऐसे मिली ऑस्ट्रेलिया को जीत मैच में इंग्लैंड ने पहली पारी में 334 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 511 रनों का विशोल स्कोर बना दिया। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर पाई और सिर्फ 241 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम के लिए एकमात्र अर्धशतकीय पारी (50) बेन स्टोक्स ने खेली। इसके बाद ने 2 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच चुना' गया।

शीर्ष अजेय टीम के रूप में शीर्ष पर बनी हुई है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने WTC के इस चक्र में अब तक कुल 5 टेस्ट खेले हैं, जिसमें सभी मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है। टीम फिलहाल 100 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में पहले स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर फिलहाल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम है। उसने अब तक 4 मैच खेले हैं, 3 में उसे जीत और 1 में हार मिली है। उसके 75 प्रतिशत अंक हैं।

स्थान 7वें स्थान पर पहुंची इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड ने इस चक्र में कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 4 में हार झेली है। 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। टीम फिलहाल 30.95 प्रतिशत अंको के साथ तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर श्रीलंका (1 जीत और 1 ड्रॉ) और चौथे स्थान पर पाकिस्तान (1 जीत और 1 हार) है। भारतीय टीम 4 जीत और 4 हार के साथ 5वें स्थान पर है।

