श्रीलंका के खिलाफ 21 दिसंबर से टी-20 सीरीज की मेजबानी करेगी भारतीय महिला टीम, जानिए कार्यक्रम

पहली बार महिलाओं के मैचों की मेजबानी करेगा तिरुवनंतपुरम

खास बात यह है कि यह पहला ऐसा मौका होगा, जब तिरुवनंतपुरम महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा। यहां इससे पहले पुरुषों के टी-20 और वनडे मैच खेले जा चुके हैं। विशाखापत्तनम ने महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लीग मैचों की मेजबानी की थी। इसके साथ-साथ 10 दिन के प्री-टूर्नामेंट कैंप की भी मेजबानी की थी।