श्रीलंका के खिलाफ 21 दिसंबर से टी-20 सीरीज की मेजबानी करेगी भारतीय महिला टीम, जानिए कार्यक्रम
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार (28 नवंबर) को इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। सीरीज के मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम और तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। आइए इस-टी 20 सीरीज के कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं।
मेजबानी
पहली बार महिलाओं के मैचों की मेजबानी करेगा तिरुवनंतपुरम
खास बात यह है कि यह पहला ऐसा मौका होगा, जब तिरुवनंतपुरम महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करेगा। यहां इससे पहले पुरुषों के टी-20 और वनडे मैच खेले जा चुके हैं। विशाखापत्तनम ने महिलाओं के वनडे विश्व कप 2025 के दौरान दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लीग मैचों की मेजबानी की थी। इसके साथ-साथ 10 दिन के प्री-टूर्नामेंट कैंप की भी मेजबानी की थी।
कार्यक्रम
ऐसा है टी-20 सीरीज का कार्यक्रम
21 दिसंबर को होने वाले पहले मैच के साथ श्रीलंका और भारत के बीच टी-20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 23 दिसंबर को दूसरा टी-20 मैच खेला जाएगा। शुरुआती 2 मुकाबले विशाखापत्तनम में खेले जाएंगे। BCCI के कार्यक्रम के मुताबिक, सीरीज के बचे हुए मैच 26, 28 और 30 दिसंबर को खेले जाएंगे। ये आखिरी 3 मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे।