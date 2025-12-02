भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 95 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 51 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें पहले वनडे में दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी। वह अपनी लय जारी रखना चाहेंगे। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप ने पहले वनडे मैच में 4 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रीट्जके ने रांची वनडे में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने अपने अब तक के युवा वनडे करियर में 10 पारियों में 68.22 की औसत और 95.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 614 रन बनाए हैं।