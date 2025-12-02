भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। केएल राहुल की कप्तानी में खेलते हुए मेजबान टीम ने पहले रांची वनडे को जीता था और अब टीम रायपुर में होने वाले दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनानी चाहेगी। दूसरी तरफ प्रोटियाज टीम का इरादा सीरीज में बराबरी हासिल करने का होगा। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 95 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 41 मैच में भारतीय टीम को और 51 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 19 में भारतीय टीम को जीत मिली और 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
भारत
बिना बदलाव के उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहले वनडे में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे। वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील करना चाहेंगे। जीत कर आई हुई भारतीय टीम दूसरे वनडे में भी बिना बदलाव के उतर सकती है। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, और प्रसिद्ध कृष्णा।
दक्षिण अफ्रीका
तेम्बा बावुमा की होगी वापसी
दूसरे वनडे में तेम्बा बावुमा की वापसी होगी। वह पहले वनडे में नहीं खेले थे और उनकी गैरमौजूदगी में एडेन मार्करम ने टीम की कप्तानी की थी। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज महंगे साबित हुए थे। प्रोटियाज टीम प्रबंधन अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: रयान रिकेल्टन, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, तेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नांद्रे बर्गर, और ओटनील बार्टमैन।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
पहले वनडे में दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी। वह अपनी लय जारी रखना चाहेंगे। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप ने पहले वनडे मैच में 4 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। ब्रीट्जके ने रांची वनडे में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने अपने अब तक के युवा वनडे करियर में 10 पारियों में 68.22 की औसत और 95.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 614 रन बनाए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में दोपहर 01:30 बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।