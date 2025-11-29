भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: पहले वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा रहा है भारी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे 1991 में खेला गया था। दोनों टीमों के बीच 94 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 40 मैच में भारतीय टीम को और 51 में दक्षिण अफ्रीका को जीत मिली है। 3 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारत में इन दोनों टीमों के बीच 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 18 में भारतीय टीम को जीत मिली और 14 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

प्लेइंग इलेवन इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारत को यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। विराट कोहली और केएल राहुल भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में आर्शदीप सिंह और हर्षित राणा से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और वाशिंगन सुंदर को ऑलराउंड प्रदर्शन करना होगा। भारत की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, यशस्वी, विराट कोहली, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए रोहित ने पिछले 10 मैचों में 55.78 की औसत से 502 रन बनाए हैं। काेहली ने 10 मैचों में 43.63 की औसत से 349 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह हर्षित ने 7 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। प्रोटियाज टीम के लिए युवा बल्लेबाज ब्रीट्जके ने पिछले 7 मैचों में 51.50 की शानदार औसत के साथ 309 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में एनगिडी और महाराज की दमदार गेंदबाजी पर निगाहें रहेंगी।