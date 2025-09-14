एशिया कप 2025: पाकिस्तान ने भारत को दिया 128 रनों का लक्ष्य, कुलदीप की घातक गेंदबाजी 

एशिया कप 2025 के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम को 128 रनों का लक्ष्य दिया। मैच में पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। टीम के लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 44 गेंदों में 40 रन बनाए। आखिरी ओवरों में शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 16 गेंदों में 33 रन जड़कर टीम का स्कोर 20 ओवर में 127/9 तक पहुंचाया। भारत के सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की।

पारी पाकिस्तान की पारी का लेखा-जोखा भारतीय गेंदबाजों ने पहले ओवर से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। पावरप्ले तक पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे। टीम का स्कोर 42 रन था। 10 ओवर के बाद स्कोर 49/4 का था। टीम का शीर्षक्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। सैम अयूब (0), मोहम्मद हारिस (3), फखर जमान (17) और सलमान (3) कुछ खास नहीं कर पाए। फरहान ने 3 और शाहीन ने 4 छक्के लगाए। कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए।

रिकॉर्ड्स बुमराह की गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने पहली बार लगाया छक्का फरहान ने जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर 2 छक्के जड़े, इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में बुमराह ने एक भी छक्का नहीं खाया था। दूसरी ओर 2021 से अब तक फखर का स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर खेलने का औसत सिर्फ 13 का रहा है। इस दौरान वह आठ बार आउट हुए हैं। इस मुकाबले में उन्हें अक्षर ने आउट किया। पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 37 डॉट गेंदें खेली।

गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज छा गए भारत के सभी गेंदबाजों ने मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। कुलदीप ने 3, बुमराह और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने 1-1 सफलता हासिल की। कुलदीप ने 4 ओवर में 18 रन खर्च किए और उनकी इकॉनमी 6 की रही। अक्षर ने 4 ओवर में 18 रन दिए और उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही। वरुण ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन खर्च किए। उनकी इकॉनमी रेट 6 की रही।