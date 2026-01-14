भारत बनाम न्यूजीलैंड: विल यंग दूसरे वनडे में शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के शीर्षक्रम के बल्लेबाज विल यंग ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 87 रन की पारी खेली। वह अपने वनडे करियर के 5वें शतक से चूक गए। इस पारी के दौरान उन्होंने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 150+ रन की अहम साझेदारी भी की। आइए यंग की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही यंग की पारी राजकोट वनडे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284/7 का स्कोर बनाया था। चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने जब 22 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया तब यंग क्रीज पर आए। वह शुरुआत में लय तलाशते हुए नजर आए और उन्होंने 68 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। वह 98 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने मिचेल के साथ 163 रन की साझेदारी की।

जानकारी मिचेल ने भारत के खिलाफ लगाया शतक मिचेल ने 96 गेंदों में अपने वनडे करियर का कुल 8वां और भारत के खिलाफ तीसरा शतक लगाया। मिचेल ने इस मैच से पहले भारत के खिलाफ पिछली 3 पारियों में क्रमशः 84,134, और 130 रन के स्कोर किए थे।

आंकड़े ऐसा है यंग का वनडे करियर यंग ने पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 54 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 54 ही पारियों में उन्होंने 36.59 की औसत के साथ 1,793 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 120 रन रहा है। वह 7 पारियों में बिना खाता खोले भी आउट हुए हैं।

