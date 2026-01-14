भारत बनाम न्यूजीलैंड: डेरिल मिचेल ने अपने वनडे करियर का 8वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने राजकोट वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी (131*) खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 8वां और भारत के खिलाफ तीसरा शतक साबित हुआ। इस बीच उन्होंने विल यंग के साथ मिलकर 162 रन की शतकीय साझेदारी भी की। दूसरे छोर से अच्छी बल्लेबाजी करने वाले यंग 87 रन बनाकर आउट हुए। आइए मिचेल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही मिचेल की पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने जब 46 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब मिचेल क्रीज पर आए। उम्दा लय में नजर आ रहे मिचेल ने 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्हें 80 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला। उन्होंने 96 गेंदों में पारी को शतक में तब्दील किया। एक छोर से निरंतर रन बनाते हुए मिचेल ने 117 गेंदों में 11 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत नाबाद 131 रन बनाए।

उपलब्धि भारत के खिलाफ लगातार चौथा 50+ स्कोर मिचेल अब भारत के खिलाफ वनडे में 50 से अधिक रनों के लगातार 4 स्कोर करने वाले सिर्फ 5वें बल्लेबाज बने। मिचेल ने इस मैच से पहले भारत के खिलाफ पिछली 3 पारियों में क्रमशः 84,134, और 130 रन के स्कोर किए थे। भारतीय टीम के खिलाफ इस बल्लेबाज ने अब तक 10 पारियों में 500 से अधिक रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के विरुद्ध 3 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी लगाए।

शतक भारत में उनके खिलाफ तीसरा वनडे शतक मिचेल अब भारत के खिलाफ उनके घर पर संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने क्विंटन डिकॉक, सलमान बट, क्रिस गेल, रिकी पोंटिंग, और मार्लोन सैमुअल्स की बराबरी की है। इन सभी बल्लेबाजों ने मेजबान भारतीय टीम के खिलाफ वनडे में 3-3 शतक लगाए हुए थे। बता दें कि सिर्फ एबी डिविलियर्स ने भारत में खेलते हुए उनके खिलाफ सर्वाधिक शतक (5) लगाए हैं।

आंकड़े मिचेल के वनडे करियर पर एक नजर मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 58 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में 2,500 से अधिक रन बनाए हैं। मिचेल ने 8 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। वह 17 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट झटकने में भी सफल रहे हैं।