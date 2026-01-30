भारत बनाम न्यूजीलैंड: 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 17 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 11 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 10 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 5 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।

टीम ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन सीरीज में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वह बड़ी पारी खेलकर वापसी करना चाहेंगे। इसी तरह अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा पर होगी। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, और जसप्रीत बुमराह।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है कीवी टीम चौथे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और टिम साइफर्ट ने शानदार बल्लेबाजी की थी। वह इस मैच में भी उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे। मध्यक्रम में डेरिल मिचेल बड़ी पारी खेलने को आतुर होंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मैट हेनरी और जैकब डफी पर पर होगी। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: टिम साइफर्ट, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, जैक फ्लॉक्स, ईश सोढ़ी, और जैकब डफी।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 204 की स्ट्राइक रेट से 306 रन बनाए हैं। कप्तान सूर्यकुमार ने 10 मैचों में 233 रन अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड से चैपमैन ने पिछले 9 मैचों में 196 रन बनाए हैं। कॉनवे 9 मैचों 196 रन बनाने में सफल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 7 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार जैकब डफी 9 मैचों में 15 विकेट चटका चुके हैं। इन सभी के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।