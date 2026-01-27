भारत बनाम न्यूजीलैंड: चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 28 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 17 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 10 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन सीरीज में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में वह बड़ी पारी खेलकर वापसी करना चाहेंगे। इसी तरह अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और सूर्यकुमार अपनी फॉर्म बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा पर होगी। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, और जसप्रीत बुमराह।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है कीवी टीम दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने निराश किया था और भारतीय बल्लेबाजों के सामने जमकर रन लुटाए थे। ऐसे में मेहमान टीम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी। कीवी टीम अपने शीर्षक्रम से भी बड़ी पारियों की उम्मीद करेगी। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: टिम सिफर्ट, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, और जैकब डफी।

Advertisement

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 200.60 की स्ट्राइक रेट से 331 रन बनाए हैं। कप्तान सूर्यकुमार ने 10 मैचों में 249 रन अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड से चैपमैन ने पिछले 9 मैचों में 215 रन बनाए हैं। कप्तान सैंटनर 10 मैचों 207 रन बनाने में सफल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 8 मैचों में 16 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार जैकब डफी 9 मैचों में 14 विकेट चटका चुके हैं। इनके प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।