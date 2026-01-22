भारत बनाम न्यूजीलैंड: दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 15 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 12 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 8 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।

भारत बिना बदलाव के उतर सकती है भारतीय टीम पहले टी-20 में ईशान किशन कुछ कमाल नहीं कर सके थे और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए थे। वह एक बार फिर नंबर-3 पर नजर आ सकते हैं। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, और जसप्रीत बुमराह।

Advertisement

न्यूजीलैंड इस संयोजन के साथ उतर सकती है कीवी टीम पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने निराश किया था और भारतीय बल्लेबाजों के सामने जमकर रन लुटाए थे। ऐसे में मेहमान टीम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी। कीवी टीम अपने शीर्षक्रम से भी रनों की उम्मीद करेगी। संभावित एकादश: टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, और जैकब डफी।

Advertisement

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पहले टी-20 मैच में आक्रामक अंदाज में 84 रन बनाए थे। वह एक बार फिर अपनी टीम को जोरदार शुरुआत दिलाना चाहेंगे। न्यूजीलैंड से ग्लेन फिलिप्स ने पहले टी-20 में 40 गेंदों पर 78 रन बनाए थे। वह वनडे सीरीज से कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। ईश सोढ़ी को भारत के खिलाफ गेंदबाजी पसंद है। इस अनुभवी स्पिनर ने भारतीय टीम के विरुद्ध 21.46 की औसत से कुल 26 विकेट लिए हैं।