भारत बनाम न्यूजीलैंड: नितीश रेड्डी ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत को 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 71 रन के कुल स्कोर पर चौथा झटका लग गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में बल्लेबाजी के लिए आए रेड्डी ने विराट कोहली का अच्छा साथ दिया और स्कोर को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। दोनों ने 5 विकेट के लिए 88 गेंदों में 88 रन की अहम साझेदारी निभाई। हालांकि, रेड्डी 57 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हो गए।

करियर

कैसा रहा है रेड्डी का वनडे करियर?

रेड्डी ने साल 2025 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 4 मैचों में 33.33 की औसत और 101.01 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाने में सफल् रहे हैं। यह उनका पहला ही अर्धशतक रहा है। इसी तरह वह भारत के लिए 10 टेस्ट की 16 पारियों में 396 रन और 4 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 1 अर्धशतक की मदद से 90 रन बनाने में सफल रहे हैं।