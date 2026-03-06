टी-20 विश्व कप 2026: न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन?

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2007 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 18 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 11 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं। 1 मैच टाई पर समाप्त हुआ है। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 मैच में ही जीत मिल पाई है। 4 मुकाबले भारत ने जीते हैं।

विश्व कप टी-20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जीते हैं सभी मुकाबले टी-20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए हैं। इन सभी मैचों में कीवी टीम को ही जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 2007 में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीता था। दूसरी भिड़ंत साल 2016 में हुई थी। उस मुकाबले को कीवी टीम ने 47 रन से जीता था। आखिरी बार 2021 में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से जीत मिली थी।

प्रदर्शन भारत के इन खिलाड़ियों का रहा है अच्छा प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सूर्यकुमार यादव ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 13 मैचों में 34.06 की औसत और 170.77 की स्ट्राइक रेट से 526 रन निकले हैं। ईशान किशन ने 11 मैचों में 155.88 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए हैं। अर्शदीप सिंह ने 18.11 की औसत से 17 विकेट चटकाए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 14 पारियों में 23.37 की उम्दा औसत के साथ 16 विकेट अपने नाम किए हैं।

