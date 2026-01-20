भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 14 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है न्यूजीलैंड टीम न्यूजीलैंड टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र से बेहतर शुरुआत की अपेक्षा रहेगी। इसी तरह डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में काइल जैमीसन बेहतर प्रदर्शन कर टीम हावी करने का प्रयास करेंगे। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जैक फॉल्क्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी।

पिच कैसा रहता है नागपुर की पिच का मिजाज? यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच धीमी और नीची रहती है। ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। यहां स्पिनर्स को भी पर्याप्त मदद मिलती है। यहां अब तक खेले गए 12 टी-20 मैचों में से 8 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और 4 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह अभिषेक ने पिछले 10 टी-20 में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए हैं। सैमसन भी अच्छी फॉर्म में है और अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। चैपमैन ने पिछले 9 मैच में 170.37 की स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए हैं। मिचेल भी वनडे सीरीज की सफलता को बरकरार खने का प्रयास करेंगे। चक्रवर्ती ने पिछले 8 मैच में 17 विकेट अपने नाम किए हैं। जैमीसन ने पिछले 7 टी-20 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं।