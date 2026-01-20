भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार (21 जनवरी) को खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज की हार को भुलाकर जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। इसी तरह मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम भी जीत दर्ज करने को बेताब रहेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 14 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम को इस मुकाबले में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी से दमदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलकर फॉर्म हासिल करना चाहेंगे। स्पिन गेंदबाजी की कमान वरुण चक्रवर्ती के हाथों में होगी। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। भारत की संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।
संयोजन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है न्यूजीलैंड टीम
न्यूजीलैंड टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और रचिन रविंद्र से बेहतर शुरुआत की अपेक्षा रहेगी। इसी तरह डेरिल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल भी बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में काइल जैमीसन बेहतर प्रदर्शन कर टीम हावी करने का प्रयास करेंगे। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जैक फॉल्क्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी और मैट हेनरी।
पिच
कैसा रहता है नागपुर की पिच का मिजाज?
यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच धीमी और नीची रहती है। ऐसे में शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। यहां स्पिनर्स को भी पर्याप्त मदद मिलती है। यहां अब तक खेले गए 12 टी-20 मैचों में से 8 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और 4 में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है।
नजरें
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह
अभिषेक ने पिछले 10 टी-20 में 30.11 की औसत से 271 रन बनाए हैं। सैमसन भी अच्छी फॉर्म में है और अच्छी शुरुआत देने की कोशिश करेंगे। चैपमैन ने पिछले 9 मैच में 170.37 की स्ट्राइक रेट से 138 रन बनाए हैं। मिचेल भी वनडे सीरीज की सफलता को बरकरार खने का प्रयास करेंगे। चक्रवर्ती ने पिछले 8 मैच में 17 विकेट अपने नाम किए हैं। जैमीसन ने पिछले 7 टी-20 मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।