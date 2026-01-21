भारत ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला भारत से अभिषेक शर्मा ने 84 रन की पारी खेली। उनके अलावा कप्तान सूर्यकुमार यादव (32) और हार्दिक पांड्या (25) ने उम्दा योगदान दिया। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में नाबाद 44 रन बनाते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड से डेवोन कॉनवे (0) और रचिन रविंद्र (1) जल्दी आउट हुए। मुश्किल घड़ी में फिलिप्स और मार्क चैपमैन (39) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।

सूर्यकुमार सूर्यकुमार टी-20 क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने सूर्यकुमार ने 22 गेंदों में 32 रन बनाए। इस बीच उन्होंने अपने टी-20 क्रिकेट करियर के 9,000 रन पूरे किए। सूर्यकुमार ने पहले टी-20 में अपना 25वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। सूर्यकुमार अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के बाद इस आंकड़े को छूने वाले चौथे बल्लेबाज बने। सूर्यकुमार ने अपने टी-20 करियर में 347 मुकाबले खेले हैं और इसकी 321 पारियों में लगभग 35 की औसत से 9,000 से अधिक रन बनाए हैं।

अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक वाले भारतीय बल्लेबाज बने अभिषेक अभिषेक ने मैच के पहले ओवर के दौरान छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। उन्होंने कीवी गेंदबाजों के सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बने। वह 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने सूर्यकुमार यादव (32) के साथ मिलकर 99 रन की बड़ी साझेदारी भी की।

रिकॉर्ड्स अभिषेक ने बनाए ये रिकॉर्ड्स अभिषेक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है, जो इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। उन्होंने यह सिर्फ 34 मैचों में किया है। फिल साल्ट, सूर्यकुमार और एविन लुईस के नाम ऐसे 7 स्कोर हैं। अब अभिषेक के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 पारी में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कीरोन पोलार्ड (ऑकलैंड, 2020 में 8 छक्के) की बराबरी की है।